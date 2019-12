Auftragsvergabe für Ortsdurchfahrt

Die Auftragsvergabe für Ingenieurleistungen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt in einem Teilabschnitt der Diebacher Straße und dem Bereich Häfnerstraße West ist Thema bei der Stadtratssitzung am Montag, 9. Dezember, im Sitzungssaal im Kellereischloss in Hammelburg. Beginn ist um 18 Uhr. sek