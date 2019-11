Auftrag geht in die Gemeinde

Die Elektroarbeiten für den Mehrgenerationenplatz in Vestenbergsgreuth wurden in der Sitzung zum Angebotspreis von knapp 36 000 Euro an die Firma Fritz Großkopf aus Burgweisach vergeben. Nachdem drei Firmen Leistungsverzeichnisse abgerufen hatten, war nur ein Angebot fristgerecht eingegangen, teilte die Verwaltung mit. Der Planer Frieder Müller-Maatsch hatte das Angebot geprüft und die Vergabe empfohlen. Das Angebot liegt im Rahmen der Kostenschätzung, in der die Arbeiten mit 34 391 Euro veranschlagt waren. See