Auftrag für Lampen vergeben

mdb



Die Erdarbeiten am Baugebiet Centleite gehen voran. In der Sitzung des Gemeinderates ging es jetzt um die Beleuchtung. Für die Straße sind zwölf und für die Treppenanlage drei Lampen notwendig. In einem vom Bayernwerk vorgelegten Vertrag ist von Gesamtkosten einschließlich Kabel in Höhe von rund 21 500 Euro die Rede. 90 Prozent der Kosten werden, da es sich um eine erstmalige Erschließung handelt, auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Der Maßbacher Marktgemeinderat stimmte einstimmig dem Vertrag zu.