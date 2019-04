Aufträge und Zuschüsse vergeben

Einen Zuschuss aus dem Förderprogramm der Allianz Schweinfurter Oberland (SWOL) für Investitionen zur Innenentwicklung zur Beseitigung von Baulücken genehmigte der Maßbacher Marktgemeinderat.

In der Volkershausener Straße im Altort von Maßbach soll ein barrierefreies, eingeschossiges Wohnhaus entstehen. Für die geschätzten Baukosten von rund 354 000 Euro bekommen die Antragsteller die maximal mögliche Fördersumme von 10 000 Euro.

Die Zuschüsse betragen zehn Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 10 000 Euro.

Der Marktgemeinderat genehmigte aus dem Gemeinde-Förderprogramm zum Umbau und zur Sanierung von Wohnhäusern für ein Bauvorhaben in der Bäckergasse im Ortsteil Maßbach einen Zuschuss von 5100 Euro. Bei diesem Programm, das zu 60 Prozent vom Freistaat finanziert wird, bekommen die Bauherren sogar 30 Prozent Zuschuss, maximal 5100 Euro. Die Bestimmungen der Gestaltungssatzung müssen eingehalten werden und das Bauvorhaben muss im Geltungsbereich der Sanierungssatzung liegen.

Straßenbelag sanieren

Die Asphaltbeläge vieler Gemeindestraßen müssen nach dem Winter dringend saniert werden. So vergab der Marktgemeinderat Arbeiten an eine Firma aus Bad Neustadt in Höhe von 18 000 Euro. Das Brückengeländer über die Wannig im Bereich der Haardmühle ist defekt und nicht mehr verkehrssicher. Den Zuschlag bekam eine Kissinger Zimmerei für 1800 Euro.

Das Dach am Verwaltungsbau der Mittelschule soll saniert werden. Dazu ist ein Gerüst nötig. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Münnerstadt für knapp 4000 Euro. Thundorf will einen Bebauungsplan "Solarpark Theinfeld" aufstellen und deshalb auch ihren Flächennutzungsplan ändern. Da weder die Planungshoheit der Gemeinde noch sonstige planungsrechtlichen Belange berührt seien, stimmte der Marktgemeinderat zu.

Klement appellierte an die Mitglieder des Marktgemeinderates, private oder auch gemeindeeigene Flächen zu melden, die in das Grüngitter-Netz zum Schutz der Insekten und Kleintiere einbezogen werden können.

Mit einem Zuschuss von 800 Euro beteiligt sich die Marktgemeinde an einer Unternehmensberatung für das Theater. Die Gesamtkosten betragen 30 000 Euro, von denen der Freistaat die Hälfte übernimmt. Der Landkreis gibt einen Zuschuss von 7000 Euro, teilte Bürgermeister Klement mit. mdb