Scheßlitz vor 17 Stunden

Marienberg

Auftanktag für Senioren

Am Marienberg in Dörrnwasserlos findet am Montag, 23. September, von 9.30 bis 17 Uhr ein Auftanktag speziell für Senioren und Kranke mit körperlichen oder auch seelischen Leiden statt. Martin J. Emge,...