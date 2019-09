Auftanken durch Tanz

Musik setzt Menschen schon seit Jahrtausenden in Bewegung. Bewegung, die dem Menschen guttut.Unter der Leitung von Joachim Rückert, Regionalleiter Nordbayern bei der Christlichen AG für Tanz in Liturgie und Spiritualität, können ab Montag, 16. September, die Tänze in der Gruppe leicht erlernt werden. Die Treffen finden einmal in Monat statt, eine Anmeldung oder durchgehende Anwesenheit ist nicht erforderlich. Getanzt wird immer ab 20 Uhr im Haus Contakt. Termine: Montag, 16. September; Dienstag, 22. Oktober; Montag, 25. November, und Montag, 13. Januar. Veranstalter ist das Evangelische Bildungswerk. red