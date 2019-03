Auftaktveranstaltung zur Europawahl

Die Heßdorfer SPD lädt alle interessierten Bürger am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr in das Gasthaus Noppenberger, Auracher Straße 14, nach Untermembach zum Vortrag und zur Diskussion bezüglich der Europawahl ein. Als Referent wurde mit Matthias Dornhuber ein Kandidat für die Europawahl aus der Region Fürth gewonnen. Bei der Veranstaltung wird unter anderem der Frage nachgegangen, warum gerade in der heutigen Zeit Europa so wichtig ist. red