Am Freitag, 24. Januar, findet ab 19 Uhr die Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr "950 Jahre Marktzeuln" in der TSV-Turnhalle statt. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen. Den feierlichen Rahmen bildet die Zeulner Musikkapelle "Böhmische Kraft". Vor dem Festvortrag wird in einem Theaterstück die Schenkungsurkunde von Gräfin Alberada thematisiert. Denn Bischof Hermann I. (1065 - 1075) von Bamberg war es, der Marktzeuln in das Licht der Historiographie führte, als er zur urkundlichen Rechtssicherheit eine Kopie der Schenkungsurkunde Gräfin Alberadas von Banz ausfertigen ließ, durch die sie ihren gesamten Besitz, zu dem auch Marktzeuln gehörte, urkundlich unter Erwähnung Marktzeulns der Kirche von Bamberg vermachte. Den Festvortrag anlässlich dieses Jubiläums wird Monsignore Professor Rüdiger Feulner halten, der auch das Buch "Episcopalis est Zeuln" im Hinblick auf das 950-jährige Bestehen der urkundlichen Ersterwähnung des Marktes Marktzeuln im Jahr 1070 verfasste. Im Anschluss wird der TSV die Veranstaltung mit einer Tanzeinlage bereichern. red