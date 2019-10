Auftaktniederlage für Aufsteiger Kronacher SK

Die Favoriten setzten sich nach der ersten Runde der Landesliga Nord durch deutliche Siege gleich an die Spitze des Feldes, während der Kronacher SK als Aufsteiger zusammen mit dem SK Klingenberg das Tabellenende ziert.

SK Schwandorf - Kronacher SK 6:2

Dass die Trauben in der Landesliga hoch hängen, bekam Liganeuling Kronacher SK gleich bei seinem ersten Wettkampf beim Vorjahreszweiten SK Schwandorf zu spüren.

Ulli Herdin versuchte mit den weißen Steinen gegen Werner Mühling Komplikationen zu erzeugen. Als die Partie nach mehrfachem Figurenabtausch aber immer mehr verflachte, willigte er in die angebotene Punkteteilung ein. KSK-Jugendtrainer Alex Becker brachte gegen Pavel Votruba ein vielversprechendes Qualitätsopfer, musste sich jedoch nach einer fehlerhaften Kombination geschlagen geben.

Tobias Becker erreichte am Spitzenbrett gegen Petr Zvara eine vielversprechende Angriffsstellung, lief dann aber bei knapper Bedenkzeit in einen Konter und verlor partieentscheidendes Material. Andreas Murmann kam gegen die selten gespielte Altindische Verteidigung mit zunehmendem Spielverlauf in Nachteil und musste sich seinem Kontrahenten Jürgen Lautner geschlagen geben. Gilbert Rebhan erreichte mit den schwarzen Steinen eine Gewinnstellung, fand dann aber die Gewinnfortsetzung nicht und musste sich mit dem halben Punkt zufriedengeben.

Im Duell der Jugendspieler eroberte Nico Herpich zunächst einen Bauern. Als er diesen dann aber wieder hergeben musste, war das Remis unterschriftsreif. Walter Lechleitner kam mit den schwarzen Steinen schlecht aus der Eröffnung und musste sich seinem Gegner Johannes Paar ausgangs des Mittelspiels geschlagen geben.

KSK-Kapitän Edgar Stauch musste sich über fünf Stunden lang der Gewinnversuche von Fide-Meister Norbert Barth erwehren, bis die Punkteteilung feststand. es/hn Ergebnisse: Zvara - T. Becker 1:0; Barth - Stauch remis; Votruba - A. Becker 1:0; Stöckl - Rebhan remis; Lautner - Murmann 1:0; Paar - Lechleitner 1:0; Mühling - Herdin remis; Steger - Herpich remis.