Neunkirchen am Brand vor 13 Stunden

Kirche

Auftaktgottesdienst im Seelsorgebereich Neubau

In der Pfarrkirche St. Michael in Neunkirchen am Brand findet am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr ein besonderer Gottesdienst statt: Alle Vertreter der Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwa...