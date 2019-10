Der Wintersportclub fährt von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, nach Zell am See - Schmittenhöhe. Im Fahrpreis sind der Skipass für zwei Tage, zwei Übernachtungen, Frühstück und Halbpension enthalten. Abfahrt ist um 14.30 Uhr an der Adam- Riese-Halle. Detaillierte Infos und Anmeldung bei Holger Lunkenbein unter Telefon 0175/4118520 oder E Mail info@wsc-badstaffelstein.de . red