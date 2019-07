Auftakt zum Pfarrfest in Hallstadt

Lieder und Geschichten im Schatten des Kirchturms gibt es als Auftakt zum Pfarrfest am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im romantisch geschmückten und illuminierten Pfarrgarten des katholischen Pfarrheimes in Hallstadt. Auch in diesem Jahr lesen bekannte Hallstadter wie Bürgermeister Thomas Söder, Pfarrer Christoph Uttenreuther, Elke Hofmann, Gerhard Hittinger, Claudia Büttner, Michael Uhl, Steffi Stollberger, Pastoralreferent Philipp Fischer, Birgit Then und Veit Popp lustige, besinnliche und makabre Texte. Musikalisch unterhält der Bamberger "Singer of Songs" Andi Lauth. Die KAB Hallstadt lädt alle zu einem vergnügten Sommerabend ein. Der Eintritt ist frei. red