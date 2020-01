Auftakt zum neuen Geburtshaus

Im Dienstleistungszenarium in Memmelsdorf findet am Samstag, 11. Januar, die Kick-Off-Veranstaltung des neuen Geburtshaus "Rundum" Bamberg statt. Hierzu lädt die Hebammenpraxis "Rundum Bamberg" Walther, Paule und Richter PartG in die von 11 bis 13 Uhr in die Bahnhofstraße 21 ein. Die Hebammen werden durch die neuen Räumlichkeiten führen und alle Fragen zum Unterschied zwischen Geburtshaus- und Klinikgeburt beantworten.