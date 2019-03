Auftakt zum neuen Begegnungsprojekt

Das Team der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Forchheim startet ein neues Begegnungsprojekt mit dem Titel "get-together", gefördert durch die "Aktion Mensch". In den nächsten drei Jahren wird ein Gruppenangebot für junge Erwachsene angeboten, welche in Forchheim ihre neue Heimat finden wollen. Ein wichtiger Bestandteil wird zudem sein, Begegnung mit Einheimischen zu ermöglichen. Gemeinsam soll gekocht, kommuniziert, deutsche Lebensverhältnisse vermittelt werden, Exkursionen unternommen und vieles mehr. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 28. März, um 14.30 Uhr im Jungen Theater in Forchheim statt. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 20. März, per E-Mail an begegnung@awo-forchheim.de oder per Fax an 09191/736807 möglich. red