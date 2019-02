Auftakt zu "Komm und spiel mit"

Die Rummelsberger Diakonie in Ebern möchte den Gedanken der Inklusion weiter fördern und Bürger aus Ebern und dem Umland sowie Menschen mit Behinderung zusammenbringen. Beim Projekt "Komm und spiel mit" öffnen die Wohngruppen in Ebern ihre Türen für Nachbarn und Interessierte. Die Firma Main Connect stellt dabei Spiele bereit - für jung und alt, für Menschen mit und ohne Behinderung.

Der Auftakt findet am Dienstag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der Wohngruppe in der Sutte 1 in Ebern statt. Bürgermeister Jürgen Hennemann und Inklusionsbeauftragte Isabell Zimmer werden gemeinsam mit den Bewohnern die Spiele ausprobieren. Diese Auftaktveranstaltung ist nur für die Bewohner der Wohngruppe sowie geladene Gäste.

Öffentliche Termine

Alle weiteren Veranstaltungen sind öffentlich: Samstag, 27. April, 13 bis 17 Uhr, Wohngruppe in der Sutte 1, Ebern, Altstadtfestmontag, 22. Juli, 13 bis 17 Uhr, Wohngruppe am Marktplatz 13, Ebern sowie Apfelmarkt, Samstag, 12. Oktober, 13 bis 16 Uhr, Wohngruppe am Marktplatz 13, Ebern. red