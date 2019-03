Auftakt zu den Feierabend-Radtouren

Die Feierabend-Radtouren des ADFC Forchheim in Zusammenarbeit mit der AOK starten am Dienstag, 2. April. Unter der Schirmherrschaft von OB Uwe Kirschstein startet die Tour um 18.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem AOK-Gebäude, in der Löschwöhrdstraße 3. Nach der Abschlussfahrt am 24. September erhalten die fleißigsten Radler einen Preis. Die Touren starten jeden Dienstag um 18.15 Uhr am AOK-Gebäude und sind 15 bis 35 Kilometer lang; dauern etwa zwei Stunden und werden in vier Gruppen mit unterschiedlichem Tempo durchgeführt. Nichtmitglieder sind willkommen. Teilnehmer benötigen ein verkehrssicheres Fahrrad oder E-Bike. red