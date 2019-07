Auftakt mit Heimspielen

Mit einem vollen Programm starten die Fußballer der Kreisklasse Coburg 3 in die Saison. Heimvorteil haben der SV Hafenpreppach (gegen die SpVgg Ahorn) und der SV Heilgersdorf (gegen den SV Tambach). Auswärts gefordert ist die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II bei der SpVgg Dietersdorf. SV Hafenpreppach -

SpVgg Ahorn

Die Heimaufgabe gegen den letztjährigen Vizemeister aus Ahorn an diesem Samstag (17 Uhr) ist für den SV Hafenpreppach gleich eine echte Herausforderung. Die Gastgeber wollen nach Platz 11 in der Vorsaison versuchen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, wissen jedoch auch um die Schwere dieses Vorhabens, während die SpVgg Ahorn wieder unter den Teams im vorderen Drittel zu finden sein dürfte. SV Heilgersdorf - SV Tambach

Mit zu den Mannschaften, die vorne mitspielen können, dürfte auch der SV Heilgersdorf zählen, der nach seinem Abstieg sehr gut aufgestellt ist und voll motiviert in die Saison einsteigt. Mit dem SV Tambach erwartet die Mannen um Trainer Holzheid am Sonntag (15 Uhr) eine machbare Aufgabe, doch Vorsicht ist immer angesagt. Überheblichkeit wäre fehl am Platze. SpVgg Dietersdorf -

SG Eyrichshof/Ebern II

An diesem Samstag (16 Uhr) empfängt die SpVgg Dietersdorf die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II. Die Gäste, die eine durchwachsene Vorbereitung hingelegt haben, dürften es schwer haben, um aus Dietersdorf etwas mitzunehmen, wobei schon ein Remis als Erfolg zu werten sein dürfte. di