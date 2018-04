Auftakt in die Jubiläumssaison

Erlangen White Sox -

Das Baseballteam der Kronach Royals ist in seine 25. Saison gestartet. In der Baseball-Landesliga möchte das Team der Kronacher Turnerschaft auch in diesem Jahr wieder um den ersten Platz mitspielen.Keine leichte Aufgabe, haben es die Royals doch mit schwierigen Gegnern zu tun. Neben dem Vorjahressieger aus Schweinfurt ist sicherlich mit dem Bayernliga-Absteiger aus Erlangen zu rechnen.Wie schwer es werden kann, zeigte sich schon bei den Erlangen White Sox. Gleich in der ersten Begegnung spielte Erlangen seine ganze Bayernliga-Erfahrung aus, die Royals kamen nicht ins Spiel und verloren klar. Anders sah es allerdings im zweiten Spiel aus. Man hatte aus der Niederlage gelernt und sich besser auf den Gegner eingestellt, so konnten die Royals Spiel 2 für sich entscheiden.Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine gute Leistung. So ließ ein starker Pitcher der White Sox zusammen mit seiner sicheren Defensive den Royals kaum Chancen, die Bases zu erreichen. Für Erlangen lief es besser. Trotz einer guten Leistung des Kronacher Pitchers mit drei Strikeouts im ersten Inning erzielte Erlangen einen Punkt.Danach hatte der Werfer der Royals sein Ziel etwas verloren und musste einige Freiläufe abgeben. So ging Erlangen mit 6:0 in Führung. Bei Kronach ging auch im dritten Inning wenig, nur die Defensive stand jetzt wieder etwas besser. Erlangen gelang nur ein Punkt. Im vierten Spielabschnitt dann das vorzeitige Spielende. Zwar verkürzten die Royals auf 1:7, konnten aber die 10-Run-Rule nicht verhindern, da Erlangen noch mal vier Spieler nach Hause bringen konnte.Kronach Royals: Schneider, Rößler, Heinlein (1 Hit/1 Run), Limmer, Heinritz, Himmel, Pfannenschmidt, Riegel, Langer, Zotemantel - Pitcher für die Royals: Heinlein, Himmel.Wie ausgewechselt starteten die Royals in die zweite Begegnung. Sie holten alles auf, was sie in der Offensive beim ersten Spiel vermissen ließen. Gleich im ersten Inning gelangen fünf Hits, darunter ein 3-Run-Homerun durch Spielertrainer Marco Limmer. Auch die Defensive stand jetzt sicher und die Royals führten mit 5:0. Danach baute Kronach seine Führung auf 7:0 und im dritten Spielabschnitt auf 8:0 aus.Erst im vierten Inning hatten die White Sox erstmals die Chancen, zu punkten, und mit zwei Hits verkürzten sie auf 2:8. Der fünfte Spielabschnitt brachte eine Menge Punkte. Erst spielte Kronach eine solide Offensive und erhöhte auf 10:2. Dann zeigte Erlangen, dass sie sich noch nicht geschlagen geben wollten. Mit einer Mischung aus Hits und Freiläufen gelang es den Gastgebern, aufzuholen. Durch ein Strikeout beendete der Kronacher Pitcher die Aufholjagd (10:7). Jetzt ging es im letzten Spielabschnitt darum, die Nerven zu behalten. In der Offensive gelang das nicht und schnell war Erlangen wieder am Zug. Aber die Royals standen sicher und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.Kronach Royals: Schneider (2 Hits/1 Run), Heinritz (0/1), Rößler (2/1), Heinlein (1/1), Limmer (2/2), Pfannenschmidt (1/1), Langer, Böhner (0/1), Gräbner (2/1), Himmel (0/1) - Pitcher für die Royals: Limmer.Schon morgen geht es für die Royals beim Auswärtsspiel bei den Bayreuth Braves weiter, bevor am Sonntag, 29. April, die Heimpremiere am Royals-Ballpark stattfindet. Hier ist dann die Spielgemeinschaft Memmelsdorf/Hof in Steinberg zu Gast.Die Kronach Royals haben in ihrer Jubiläumssaison drei Teams im Spielbetrieb. Neben dem Herrenteam stellt Kronach ein Schüler- und ein Jugendteam. Alle, die sich für Baseball interessieren, sind jederzeit eingeladen, bei den Kronach Royals vorbeizukommen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.royals-baseball.de