Auftakt im Kellerwald

Am Wochenende 27./28. April wird die Bierkellersaison im Forchheimer Kellerwald eingeläutet. Anstich ist am Samstag um 17 Uhr auf dem Eichhornkeller. Der Umzug von den oberen zu den unteren Kellern wird neben Bierkönigin Miriam I. von Bürgermeister Franz Streit (CSU), Vertretern aus der Politik, allen bisherigen Bierköniginnen und der Feuerwehrkapelle begleitet.

Kostenlose Bierkellerführungen

Auch in diesem Jahr sind an beiden Tagen auf dem Festplatz die "Brauwastl"-Hobbybrauer, ein Süßigkeitenstand und eine Schiffschaukel vertreten. Am Samstag um 11 Uhr bietet die Tourist-Info eine "Walk-of-Beer"-Tour, begleitet von einem Forchheimer Bierkenner, an. Am Sonntag gibt es einen Stand der Tourist-Info sowie kostenlose Bierkellerführungen um 15 und 16 Uhr, wie Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information Forchheim, mitteilt. Mehr Information zum Programm bietet das neue Faltblatt zur Bierkeller-Saisoneröffnung. red