Auftakt für Krach am Bach

Um auch Newcomern, unbekannteren Bands oder ambitionierten Jungmusikern die Chance zu geben, in diesem Jahr (im Sommer) beim Festival "Krach am Bach" in Prölsdorf dabei zu sein, haben am Freitag, 8. März, sechs Bands aus dem weiteren Umkreis die Möglichkeit, einen Slot beim diesjährigen Festival des Steigerwald-Örtchens zu ergattern. Am Abend dieses Tages veranstaltet der SC Prölsdorf seinen Bandcontest in den Haas-Sälen in Bamberg.

Im Vorfeld wurden von einer Fachjury mit Blaucrowd Surfer, Fun Goth, Kobold, Sexgewitter, Silent Youth und Turn The Course jene Acts ausgewählt, die sich im Wettbewerb gegenüberstehen. Am Abend des Contests wird schließlich in den Haas-Sälen per schriftlichem Publikumsvoting über den Gewinner entschieden und die Gewinnerband gekürt, wie der Sportclub weiter mitteilte. Die Gewinner erhalten einen Auftritt beim Festival im Juli. Die zweitplatzierte Band bekommt Freitickets für jedes Mitglied. Die Gruppe auf dem dritten Platz erhält 20 Liter Freibier. Zur Aftershowparty wollen abschließend The Fastbeat Superchargers die Haas-Säle aufmischen.

Das bereits 13. "Krach-am- Bach"-Festival findet am 12. und 13. Juli (Freitag und Samstag) am Sportgelände in Prölsdorf statt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Festival am beschaulichen Rand des Steigerwalds zu einer Open-Air-Institution im weiten Umkreis und wird, wie in den vergangenen Ausgaben, wiederum Fans unterschiedlichster subkultureller Musikspielarten von Punk über Ska und Hardcore bis Rap gleichermaßen bedienen. So sind neben überregionalen Größen wie Frittenbude, Wisdom in Chains oder The Casualties auch viele regionale Gruppen wie Kellerkommando oder The Go Faster Nuns am Start.

Einlass für den Bandcontest am 8. Märt ist 19 Uhr. Der Beginn ist für 20 Uhr geplant. Weitere Auskünfte gibt es unter www.krachambachfestival.de. red