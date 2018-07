red



Es ist wieder Stadtradeln-Zeit: Der diesjährige Aktionszeitraum in Stadt und Landkreis Coburg geht einer Pressemitteilung des Landratsamtes zufolge vom 7. bis 27.Juli. In dieser Zeit sind alle Bürger und Kommunalpolitiker aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz, die eigene Fitness und für die Region Coburg zu sammeln.Die Arbeitsgemeinschaft ÖPNV aus Stadt und Landkreis Coburg lädt ein zum Auftakt des Stadtradelns am Samstag, 7. Juli, um 12.30 Uhr bei Intersport Wohlleben in Dörfles-Esbach. Als gemeinsame Sternfahrt wird von den einzelnen Kommunen aus jeweils eine Radtour dorthin organisiert, bei der schon die ersten Kilometer gesammelt werden können. Die jeweiligen Startzeiten können in den Rathäusern erfragt oder den Mitteilungsblättern entnommen werden."Nutzen Sie diesen dreiwöchigen Zeitraum, um mit Ihren Mobilitätsgewohnheiten zu brechen und das Rad als attraktive Alternative zu entdecken", ermuntert Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner vor allem die bisherigen Autofahrer. Den engagiertesten Kommunen, Einzelradlern und Kommunalparlamenten winken eine bundesweite Auszeichnung und hochwertige Sachpreise rund ums Thema Fahrrad.Die Kommune aus dem Landkreis Coburg mit den meisten geradelten Kilometern pro Einwohner erhält eine zertifizierte Radabstellanlage im Wert von 1000 Euro. Das engagierteste Team wird von Intersport Wohlleben mit einem kostenlosen Rad-Check für jedes Teammitglied sowie einem gemeinsamen Grillabend belohnt. Den jeweils drei Erstplatzierten aus Stadt und Landkreis Coburg winken darüber hinaus Gutscheine im Wert von bis zu 50 Euro von Intersport sowie Rabattkarten der Therme Bad Rodach. Für die drei Klassen mit den meisten geradelten Kilometern pro Schüler ist durch die Arge ÖPNV ein Klassengeld von bis zu 150 Euro ausgelobt.Die Anmeldung zum Stadtradeln erfolgt unter www.stadtradeln.de