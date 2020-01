Auftakt der Wahlversammlungen

Die 24 Kandidaten der CSU für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 15. März stellen sich am Freitag, 10. Januar, im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins vor. Alle Bürger sind eingeladen. Eine weitere Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit den Kandidaten besteht am Freitag, 17. Januar, im Gasthaus Fischer in Burgstall. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils 19 Uhr. red