Auftakt der "Solawi-Ernteteiler"

"Ernteteiler der Solawi Ebermannstadt werden und wöchentlich frisches Bio-Gemüse erhalten" - so lautet der Titel der Startschuss-Veranstaltung der Solidarischen Landwirtschaft am Sonntag, 26. Januar. Diese findet um 19 Uhr im Gasthof "Resengörg" in Ebermannstadt statt. red