Aufstiegskampf und Abstiegsangst: Gipsy-Reserven gefordert

Während der ersten Herrenmannschaft des DC Gipsy Ebern in der Darts-Bayernliga und den Damen in der Verbandsliga eine weitere Pause gegönnt wird, sind die zweite und dritte Mannschaft an diesem Wochenende im Einsatz.

Heute um 20 Uhr genießt die dritte Garnitur Heimrecht und empfängt Finnigans Harp Nürnberg IV. Für die Gastgeber eine wichtige Begegnung: Als Tabellenvorletzter der Bezirksliga stecken sie mitten im Abstiegskampf. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte, bei sechs ausstehenden Partien eine machbare Aufgabe. Mit Finnigans IV kommt eine Mannschaft, die sich als Tabellenzweiter noch Chancen auf den Aufstieg ausrechnet und im Duell mit Ebern klarer Favorit ist. Die Nürnberger schickten das Eberner Team in der Vorrunde mit einer 3:9-Pleite nach Hause. Die zweite Mannschaft des DC Gipsy muss am Samstag, 16. Februar, ebenfalls um 20 Uhr in der Darts-Verbandsliga bei Sligo Power I Uffenheim antreten. Die zweite Mannschaft steht mit vier Zählern Rückstand hinter Bad Windsheim auf dem zweiten Platz und kann sich keinen Ausrutscher beim Schlusslicht erlauben. Im Hinspiel entführte Gipsy mit einem klaren 10:2-Sieg die Punkte. di