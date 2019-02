Aufstiegskämpfe zur 2. Liga sind für Sassanfahrt zum Greifen nahe

Am sechsten Bayernliga-Wettkampftag könnten die Luftgewehrschützen der SG Andreas Hofer Sassanfahrt schon die Qualifikation zu den Aufstiegswettkämpfen für die 2. Liga Süd geschafft haben. Nach dem klaren 4:1-Heimsieg gegen Oppersdorf profitierten sie beim 3:2-Erfolg gegen Ehenbachtaler Holzhammer von einem Blackout des Gegners. Mit den beiden Siegen haben die Sassanfahrter ihren zweiten Tabellenplatz abgesichert.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Oppersdorf startete das Heimquintett mit fulminanten Erstserien, mit denen es ihren Gegner sofort unter Druck setzte.

Auf Position 1 setzte Sebastian Drawert mit 99 Ringen eine Marke, die seinen Kontrahenten Markus Islinger deutlich beeindruckte. Dieser hatte nach drei Serien schon sechs Ringe Rückstand. Letztlich fuhr Drawert mit starken 392:387 Ringen den Sieg ein.

Lena Friedel startete zwar nicht so stark, aber sie hatte den schwach beginnenden Christian Wimmer sofort im Griff. Waren es anfänglich vier Ringe Vorsprung, so lag sie nach zwei abschließenden 99er-Serien sogar mit acht Ringen vorne. Der zweite Mannschaftspunkt ging damit mit 391:383 ebenfalls an das Sassanfahrter Team.

Den dritten Punkt erkämpfte Christian Holland auf Position 3. Seine Gegnerin Eva Wild machte es ihm aber nicht leicht. Mehr als zwei Ringe Vorsprung ließ sie nicht zu. So gewann der Sassanfahrter knapp mit 387:385. Eine souveräne Vorstellung bot Stephanie Friedel. Sie steigerte sich von Serie zu Serie und verunsicherte damit ihre Kontrahentin Lisa Iberle. Ihr unterliefen zwei Achter in der Schlussserie, und sie musste klar mit 380:389 den Punkt an Stephanie Friedel abgeben.

Nun lag es an Julia Lochau, sogar einen 5:0-Sieg herauszuschießen. Und nach zwei Serien sah es schon danach aus. Aber Marlene Bilz konterte in den Serien 3 und 4, nutzte eine Schwächephase von Julia Lochau und gewann knapp mit 386:384. Letztlich war der 4:1-Sieg der Sassanfahrter völlig verdient.

Ganz anders verlief der Wettkampf gegen die SG Holzhammer. Der ehemalige Olympiaschütze Ferdinand Stipberger und Magdalena Kellner auf den Positionen 1 und 2 begannen wie entfesselt. Keine Serie blieb unter 98 Ringen.

Die Sassanfahrter Topschützen Sebastian Drawert und Lena Friedel konnten nicht mithalten. Drawert unterlag mit 393:396 und Friedel mit 392:395. Es hieß 2:0 für die Gäste.

Es folgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christian Holland und Markus Ulrich, zwischen Stephanie Friedel und Julian Kemptner sowie zwischen Julia Lochau und Manfred Schmidt. Holland und Friedel schossen die besseren Schlussserien und gewannen mit 386:381 sowie mit 385:381. Damit stand es 2:2.

Auf Position 5 hatte Julia Lochau einen guten Lauf. Doch dann schoss sie einen Achter in der dritten Serie, und zum Schrecken der Fans eine Acht mit dem letzten Schuss - eine Vorlage für ihren Gegner. Den Sieg vor Augen, patzte aber der langsamere Manfred Schmidt mit einer Sieben beim vorletzten Schuß. Die Sassanfahrterin konnte ihr Glück kaum fassen, sie gewann knapp mit 379:378 Ringen und holte den dritten Punkt für ihr Team.

Die Sassanfahrter bleiben damit weiterhin punktgleich mit dem Tabellenführer Bad Berneck und haben bei nur noch zwei Wettkämpfen beste Chancen, zum vierten Mal die Aufstiegswettkämpfe zur 2. Liga Süd in München zu erreichen. wl