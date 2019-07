Aufstieg zum 70. Jubiläum

"Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat den VfR erdacht? Auf grünem Rasen spielen wir, mit unserm rot und weiß Spalier." So heißt es im alten Fußballer- und VfR-Lied, das früher bei den Fahrten zu den Spielen oder nach den Begegnungen gesungen wurde. Der VfR Hermannsberg-Breitbrunn feiert an diesem Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Heute nennt der Verein ein schönes Sportgelände sein Eigen.

Das war früher ganz anders. Das Gründungsmitglied Simon Baum kann sich noch erinnern und beschreibt die damaligen Platzverhältnisse so: "Die ersten Heimspiele waren auf der Hermannsberger Höhe oberhalb der heutigen Guttenbergstraße am Wald. Wenn man auf dem Platz an einem Tor stand, sah man das andere Tor fast gar nicht, weil das Feld so krumm war. Es war eine einfache Wiese, die mit einem Rasenplatz von heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist."

Auch bei anderen Vereinen war es nicht viel anders. So spielte der Patenverein SV Rapid Ebelsbach in der Nähe des Bahnhofs direkt neben einem Steinwerk auf einem reinen Bodenplatz, auf dem teilweise die Steine sichtbar wurden. Bei anderen Vereinen waren Plätze viel kürzer oder schmäler, so dass unmittelbar neben der 16-Meter-Linie auch die Seitenauslinie eingezeichnet war.

Das ist heute ganz anders. Die meisten Vereine haben schöne und gepflegte Rasenplätze. Allerdings wächst bei manchen Vereinen das Gras in die Höhe, weil dort kein Fußball mehr gespielt wird. Andere Vereine müssen Spielgemeinschaften eingehen, um den Fußballbetrieb aufrechtzuerhalten.

Nicht so beim VfR Hermannsberg-Breitbrunn. Zum 70. Jubiläum hat sich der Verein selbst das schönste Geschenk gemacht, denn die Erste Mannschaft steigt in die Kreisliga auf.

In der 70-jährigen Geschichte ging es immer wieder auf und ab; es gab Aufstiege und Abstiege. 1949 gegründet, mussten die Mitglieder bis 1966 warten, ehe die Meisterschaft in der damaligen C-Klasse erreicht und damit der Aufstieg in die B-Klasse geschafft wurde. Drei Jahre später folgte der weitere Aufstieg in die A-Klasse. Ohne Zweifel hatte damals eine gute Jugendarbeit zum Erfolg beigetragen. Der VfR spielte damals im Konzert großer Mannschaften wie FC Sand, FC Zeil, Hofheim, SG Eltmann oder aus dem Schweinfurter und Kitzinger Bereich eine Rolle.

Mit dem sportlichen Erfolg stiegen die Anforderungen an den Verein mit dem Wunsch, ein eigenes Sportheim zu bauen. Es wurde 1972 seiner Bestimmung übergeben. In die gleiche Zeit fiel die Gründung einer Damengymnastikgruppe, einer Schülermannschaft und einer AH-Abteilung. Nur zehn Jahre später folgten der Bau eines neuen Rasenspielfeldes und wenig später der Bau von Tennisplätzen mit der Gründung einer Tennisabteilung. Seit einiger Zeit hat der Verein auch die Tanzgruppe "The Magical Moves".

Bei der Ersten Mannschaft ging es in den 1980er und 1990er Jahren nicht immer nach oben, aber man freute sich über die Meisterschaften 1981, 1991, 2002, 2008 und 2014. Die letzten Jahre spielten die Fußballer in der Kreisklasse meist in der Spitze mit, aber es reichte nicht zum Aufstieg. Das Jubiläumsjahr war die richtige Motivation und so gelang es der VfR-Mannschaft, passend zum Jubiläum den Aufstieg in die Kreisliga zu erreichen. Die Freude und der Jubel der Ersten Mannschaft waren so groß, dass dieses Ereignis fast eine ganze Woche lang gefeiert wurde.

An diesem Wochenende findet nun das große Jubiläumsfest "70 Jahre VfR Hermannsberg-Breitbrunn" statt. Es beginnt am heutigen Freitag um 20 Uhr im Festzelt am Sportgelände mit der Partyband "Frankenräuber". Am Samstag, 20. Juli, spielt ab 20 Uhr die Kultband "Heaven" . Der Sonntag, 21. Juli, beginnt mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr, nach dem ein Mittagessen angeboten wird. Um 14 Uhr startet der Festzug; danach gibt es Unterhaltungsmusik bis zum Festausklang. gg