Aufstieg im zweiten Anlauf: Traustadt schlägt FV Türkgücü

Dem SC Stettfeld mussten sie am vergangenen Freitag beim Jubeln zusehen, gestern Abend durften sie selbst ran: Die SG Traustadt/Donnersdorf nutzt ihre zweite Chance und steigt in die Kreisklasse auf. FV Türkgücü Schweinfurt - SG Traustadt/Donn. 3:6

Satte neun Tore gab es für die 300 Zuschauer auf dem Sportgelände der DJK Hirschfeld zu sehen - mit dem besseren Ausgang für die Truppe von Spielertrainer Udo Mauer, die nach der Niederlage gegen den SC Stettfeld nun den Aufstieg in die Kreisklasse feiern darf.

Die Akteure des FV Türkgücü Schweinfurt erwischten den besseren Start in diese Begegnung und gingen durch Mamadou Cisse in Führung (13.). In der 32. Minute fingen sich die Traustadter nach einem Fehler im Spielaufbau sogar das zweite Gegentor, Lulzim Gubetini bestrafte die SG.

Selbes Bild zwei Minuten später auf der Gegenseite: Schweinfurts Torwart Achmet Koudouz Sali verschätzte sich böse, Johannes Kelber nutzte den Patzer zum 1:2-Anschlusstreffer. Davon angestachelt, drehte die Mauer-Truppe vor dem Halbzeitpfiff noch einmal richtig auf: Nach schöner Vorarbeit über die Außenbahn traf Markus Böhnlein zum 2:2 (39.), drei Minuten später verfehlte er das FV-Tor aus elf Metern knapp. Doch Böhnlein bekam die Chance zur Wiedergutmachung und nutzte sie: Nach einem gewonnen Laufduell von Udo Mauer lief Böhnlein in Position und drückte den Ball an Koudouz Sali vorbei zur Führung ins Tor (45.).

Per Elfmeter baute Udo Mauer nach dem Seitenwechsel die Führung der Traustadter auf 4:2 aus (60.). Es war so etwas wie die Entscheidung in dieser Partie, denn danach tat sich erst einmal wenig, das Spiel fand größtenteils zwischen den beiden Strafräumen statt.

Wild wurde es in der Schlussphase: Cisse, Torschütze zum 1:0, sah wegen Nachtretens die Rote Karte (89.). Traustadt hatte die passende Antwort und erhöhte durch Johannes Kelber auf 5:2 (90.). Schweinfurter wiederum antwortete mit dem 3:5 durch Sergej Kirichis (91.), doch auch dieser Treffer war nicht der letzte der Partie: Udo Mauer sorgte für den Schlusspunkt in der Partie, er markierte das 6:3 und eröffnete damit die Feierlichkeiten der SG Traustadt zum gelungenen Aufstieg in die Kreisklasse. flx