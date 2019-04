Aufstieg der Tennis-Damen

Im Clubheim im Staatsbad von Bad Brückenau fand die Generalversammlung des TC Blau-Weiß Bad Brückenau statt .

In seinem Jahresrückblick dankte der erste Vorsitzende, Klaus Romeis, den Helfern für ihre Unterstützung, die große Anlage mit insgesamt sechs Freiplätzen, einer Halle und das Clubheim in Schuss zu halten.

In ihrem Tätigkeitsbericht gab Kassiererin Erika Hänlein einen Überblick über die finanzielle Situation des Vereins mit derzeit 107 Mitgliedern.

Sportwart Christian Gerhäuser freute sich über den ersten Platz der Damenmannschaft, die ohne Punktverlust die Saison in der Kreisklasse abschloss und wieder in die Bezirksklasse 2 aufgestiegen ist. Die Herrenmannschaft belegte den zweiten Platz in der Kreisklasse 3. Für diese Saison haben sich alle Herrenmannschaften für eine Spielgemeinschaft mit dem TC Burgsinn entschieden.

In einem Ausblick informierte der Vorsitzende über die anstehenden Arbeiten auf den Freiplätzen. red