Der Sport- und Kulturring teilt mit, dass es zwei Änderungen zur Hallstadter Kirchweih, die noch bis Montag, 19. August, auf dem Gelände der Hans-Schüller-Schule stattfindet, gibt. Die Aufstellung zum großen Kirchweihumzug am heutigen Samstag erfolgt um 14.45 Uhr in der Mühlhofstraße - nicht im Ellerweg. Der Streckenverlauf geht über die Main-, Bahnhof-, Königshofstraße und endet in der Karlstraße. Zudem spielt am Sonntag ab 18 Uhr das "Duo Generation". red