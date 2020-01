Aufstellung der Kandidaten

Die Freie Wählergemeinschaft Schönderling veranstaltet zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl im März 2020 eine öffentliche Aufstellungsversammlung mit Nominierung und Vorstellung der Kandidaten für das Bürgermeisteramt und den Marktgemeinderat in Schondra. Die Veranstaltung findet am Freitag, 10. Januar, um 19.30 Uhr in der alten Schule (Feuerwehrraum) in Schönderling statt. Die Bürger sind dazu eingeladen. sek