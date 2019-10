Oberthulba 07.10.2019

Aufstellung Bürgermeisterkandidat

Der CSU-Ortsverband Oberthulba hält am Donnerstag, 24. Oktober, seine Ortshauptversammlung mit Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten in der Gaststätte "Grüner Baum" in Frankenbrunn ab. Beginn ist um...