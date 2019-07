LKR Haßberge 24.07.2019

Fussball-Kreisklasse Schweinfurt

Aufsteiger SC Stettfeld startet beim TSV Zell

Mit jeweils 13 Mannschaften starten die Saisons in den Schweinfurter Fußball-Kreisklassen 3 und 4. Eine Mannschaft hat am Wochenende somit immer spielfrei. In der Gruppe 3 ist das zu Beginn der TSV Ki...