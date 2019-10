Aufsteiger Rothenkirchen misslingt Start, Alexanderhütte mit zweitem Erfolg

Die raue Luft der Bezirksoberliga bekam der Aufsteiger SV Rothenkirchen gleich in seinem ersten Saisonspiel zu spüren. Mit 5:9 mussten sich die SV-Herren beim ASV Marktleuten beugen. Mit dem gleichen Resultat blieb der TSV Windheim II zu Hause gegen den TTC Rugendorf II auf der Strecke. Der TTC Alexanderhütte feierte seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel.

ASV Marktleuthen - SV Rothenkirchen 9:5

Die Partie begann nicht schlecht für die Gäste, denn von den drei Eingangsdoppeln gewannen sie zwei. Da jedoch im ersten Einzeldurchgang nur Marius Eber und Jens Hammerschmidt punkteten, lag Rothenkirchen mit 4:5 hinten. Die Situation verbesserte sich nicht, denn in den folgenden fünf Paarungen kam lediglich Eber zu seinem zweiten Einzelerfolg. hf Ergebnisse: Friess/Langer - Reinhardt/Eber 1:3, Sys/Kolmschlag - Girke/Hammerschmidt 3:0, Schwiesselmann/Sommerer - Scherbel/Gehring 0:3, Sys - Scherbel 3:0, Kolmschlag - Girke 3:1, Friess - Eber 1:3, Lange - Reinhardt 3:1, Schwiesselmann - Gehring 3:1, Sommerer - Hammerschmidt 0:3, Sys - Girke 3:0, Kolmschlag - Scherbel 3:1, Friess - Reinhardt 3:2, Lange - Eber 2:3, Schwiesselmann - Hammerschmidt 3:1. TSV Windheim II - TTC Rugendorf II 5:9

Da die Hausherren nur eines der drei Doppel gewannen und in den ersten vier Einzeln nur Udo Greser erfolgreich war, standen sie mit dem 2:5 frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. In den folgenden vier Paarungen gab es auf jeder Seite zwei Siege, wobei für Windheim Andreas Neubauer und erneut Greser punkteten. Nach diesem 4:7-Rückstand behielt nur noch Jörg Fehn die Oberhand, so dass nach je einem Sieg und Unentschieden die erste Saisonniederlage für den TSV zu Buche stand. hf Ergebnisse: Trebes/Neubauer - Zrenner/Hübner 1:3, Wich/Fehn - Kirsch/Singer 0:3, Greser/Gruber - Konovalov/Türk 3:2, Wich - Singer 0:3, Greser - Kirsch 3:2, Trebes - Hübner 0:3, Fehn - Zrenner 1:3, Neubauer - Türk 3:0, Gruber - Konovalov 1:3, Wich - Kirsch 2:3, Greser - Singer 3:0, Trebes - Zrenner 0:3, Fehn - Hübner 3:2, Neubauer - Konovalov 2:3.

TTC Rugendorf II - TTC Alexanderhütte 5:9

Alexanderhütte gewann zwei Doppel klar und ging mit 2:1 in Führung. Micha Peterhänsel und Mario Schmidt bauten diese mit überzeugenden Auftritten weiter aus. Der starke Michael Zrenner bezwang Marco Peterhänsel, ehe Klaus Knabner mit einem ungefährdeten Sieg auf 5:2 stellte. Eine Punkteteilung im hinteren Paarkreuz brachte das 6:3 durch Rene Haker. Nichts zu holen gab es im Spitzenspiel für Bernd Kirsch gegen Schmidt. Aber Rugendorf gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte durch die 15-jährige Cathrin Singer und Routinier Zrenner auf 7:5. Kampfstark und mit dem längeren Atem rang Marco Peterhänsel Horst Hübner nieder und Haker besorgte für die Hüttner den Siegpunkt gegen Konovalov. kna Ergebnisse: Kirsch/Singer - Peterhänsel/Peterhänsel 3:1, Zrenner/Konovalov - Schmidt/Haker 0:3, Hübner/Türk - Knabner/Blüchel 0:3, Kirsch - Michael Peterhänsel 0:3, Zrenner - Ma. Peterhänsel 3:0, Hübner - Knabner 0:3, Konovalov - Blüchel 3:1, Türk - Haker 1:3, Kirsch - Schmidt 0:3, Singer - Mi. Peterhänsel 3:0, Zrenner - Knabner 3:1, Hübner - Ma. Peterhänsel 2:3, Konovalov - Haker 1:3.