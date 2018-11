Aufsteiger DJK Bamberg im Derby gegen Spitzenreiter

An diesem Freitag (20 Uhr) kommt es in der Graf-Stauffenberg-Halle zum Nachbarderby der 2. Regionalliga Nord zwischen dem Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg (7.) und dem Spitzenreiter Regnitztal Baskets. Die BG Litzendorf (6.) hat laut Spielplan am Sonntag (18 Uhr) den Tabellennachbarn Big Rockets Gotha (5.) in der Memmelsdorfer Seehofhalle zu Gast. DJK Don Bosco Bamberg - Regnitztal Baskets

Die Gäste, die in der Vorsaison nur mit viel Glück den Abstieg vermieden, zeigen sich vollkommen neu aufgestellt und stehen nach sieben Spieltagen mit nur einer Niederlage an der Tabellenspitze. Durchsetzt mit vielen Spielern, die auch für die Baunach Young Pikes in der ProA auflaufen, sind die Strullendorfer klarer Favorit, zumal die Bamberger weiter verletzungsbedingt auf wichtige Akteure verzichten müssen. Die DJK Don Bosco hat bislang aber gezeigt, dass sie in jedem Spiel mithalten kann, auch wenn der Gegner nominell deutlich überlegen schien. Wichtig wird es für die Hausherren sein, dass sie die Dreier-Schützen des Brose-Nachwuchses unter Kontrolle halten und das schnelle Spiel der Regnitztaler unterbinden. "Mit viel Einsatz und Willen", sagt der erfahrene DJK-Trainer Clemens Rüb, "sollten wir das Spiel offen halten können, um dann am Schluss einmal das bessere Ende für uns zu haben"-

Für die Gäste ist das Derby fast schon ein Heimspiel. Die Mannschaft des jungen Trainers Mark Völkl ist mit Blick auf die bisherige Ausbeute der DJK gewarnt, deren Partien in keinem Fall mit einem Unterschied von mehr als zehn Punkten ausgingen. Wegen des Einsatzes in den verschiedenen Teams des Bamberger Programms entscheidet es sich wie gewohnt erst kurzfristig, wer am Freitagabend in der "Blauen" für die Brose Bamberg Youngster aufläuft. BG Litzendorf - Big Rockets Gotha

Aller Einsatz nutzte nichts, die Litzendorfer mussten sich vor einer Woche im Derby ihren jungen Gastgebern geschlagen geben. Die BGL verlor bei den Regnitztal Baskets in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle mit 70:81. Am Sonntag (18 Uhr) soll in der Memmelsdorfer Seehofhalle das Ruder wieder herumgerissen werden. Zu Gast bei der Truppe von Trainer Alexander Sandyk sind die Big Rockets Gotha, die das 80:49 jüngst im thüringisch-sächsischen Vergleich mit den Baskets aus Zwickau (8.) stark gemacht haben dürfte. Zweistellig für Gotha punkteten Simon Keßler (19), Cornelius Opel (14) und Andreas Kassiumis (12). Die Litzendorfer brauchen einen Heimsieg, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen. clr/la/red