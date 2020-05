Aufsichtspflichtseminar für Betreuer

Gemeinsam mit dem Referenten und Rechtsanwalt Stefan Obermeier vermittelt der Kreisjugendring Forchheim mit Hilfe anschaulicher Beispiele rechtliche Grundlagen in der Kinder- und Jugendarbeit. Schwerpunkte sind dabei Rechte und Pflichten von Leitungspersonen in der Jugendarbeit, Wissenswertes zum Thema "Aufsichtspflicht", Haftungsfragen, Sexualstrafrecht und natürlich persönliche Fragestellungen der Teilnehmer. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie bietet der Kreisjugendring Forchheim sein nächstes Aufsichtspflichtseminar als Web-Seminar über die Plattform "Zoom" an. Soweit die technischen Voraussetzungen erfüllt werden, hat jeder die Möglichkeit, das Seminar ganz bequem von zu Hause aus zu verfolgen. Die Termine für das Seminar sind Freitag, 19. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr und Samstag, 20. Juni, von 10 bis 13.30 Uhr, jeweils mit 15 Minuten Pause. Anmeldeschluss ist Dienstag, 9. Juni. Die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sowie weitere Informationen finden sich unter www.kjr-forchheim.de. red