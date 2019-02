Aufseesianum informiert

Das Aufseesianum in der oberfränkischen Domstadt leistet als Internat mit integrierter Tagesschule Hilfe bei Betreuungslücken und Schulproblemen. Familien, die sich für Internat und/oder Hausaufgabenbetreuung interessieren, sind zu einem Informationsvortrag bei Kaffee und Kuchen mit anschließender Hausführung am Sonntag, 24. Februar, um 15 Uhr eingeladen. Ab der 5. Klasse nimmt das seit 1738 bestehende Haus Schüler aller Schularten auf. Es bietet damit Familien Unterstützung an, die ihre Kinder durch einen Internatsbesuch oder tägliche Hausaufgabenbetreuung besonders fördern beziehungsweise Schulprobleme beseitigen möchten, oder die aufgrund starker beruflicher Belastung selbst keine umfassende Betreuung leisten können. Auch das Thema Aufstiegsqualifizierung liegt dem Aufseesianum sehr am Herzen, so die Mitteilung. Für Mittelschüler gibt es daher ganzjährig einen Vorbereitungskurs auf den Qualifizierenden Mittelschulabschluss. Auch die Höherqualifizierung von der Mittleren Reife zum Fachabitur ist ein möglicher Schritt. Anmeldungen zum Infovortrag unter: Studienseminar Aufseesianum, Aufseßstraße 2, 96049 Bamberg, info@aufseesianum.de, Tel. 0951/51926-0. Weitere Infos unter www.aufseesianum.de. red