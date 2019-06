Aufseesianum hilft bei Betreuungslücken und Schulproblemen

Zum letzten Mal in diesem Schuljahr lädt das Aufseesianum am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr interessierte Familien zu einer Hausführung ein, der bei Kaffee und Kgenerelle Informationen zu Internat und Hausaufgabenbetreuung vorausgeschickt werden.

Ab der 5. Klasse nimmt das Bamberger Internat mit Tagesschule Schüler aller Schularten (Haupt- bzw. Mittelschule, Wirtschaftsschule, Realschule, FOS, BOS, Gymnasium, Berufsfachschule für Hauswirtschaft, Kinderpflege, Sozialpflege) auf. Es bietet mit seinem Internats- und Hausaufgabenbetreuungsangebot Familien Hilfe an, wenn Eltern ihre Kinder durch einen Internatsbesuch bzw. tägliche Hausaufgabenbetreuung besonders fördern möchten, oder es zum Beispiel um Betreuungslücken und Schulprobleme geht. Auch das Thema Aufstiegsqualifizierung liegt dem Aufseesianum sehr am Herzen. Für Hauptschüler gibt es ganzjährig einen Vorbereitungskurs auf den Qualifizierenden Hauptschulabschluss. Hier gibt es jedes Jahr auch Schüler, die nach dem "Quali" noch eine Mittlere Reife anschließen oder nach der Mittleren Reife in die Einführungsklasse ans Gymnasium wechseln. Auch die Höherqualifizierung von der Mittleren Reife zum Fachabitur ist stets ein möglicher Schritt, den das Internat in der Schulstadt Bamberg regelmäßig begleitet. Dabei verfolgt das Aufseesianum innerhalb seines umfangreichen Ganztagsangebotes auf dem Gelände inmitten der Weltkulturerbestadt Bamberg, zwischen dem Dom und dem Kloster am Michelsberg, einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem neben den Hausaufgaben und "Lernen lernen" auch die Freizeit sowie soziale und religiöse Erziehung nicht zu kurz kommen.

Vorherige Anmeldungen zum Infovortrag am Sonntag, 30. Juni, richten Interessierte an das Studienseminar Aufseesianum, Aufseßstraße 2, 96049 Bamberg, E-Mail info@aufseesianum.de , Telefon 0951/519260. Weitere Informationen finden Sie unter www.aufseesianum.de. red