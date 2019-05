Aufschwung hält an

Die im März bereits agile Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk Bamberg-Coburg setzte sich auch im April ungebremst fort. Heuer sank die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat um 6,5 Prozent (50 Personen) stärker als in 2018. Die Arbeitslosigkeit nahm in den vergangenen vier Wochen um 824 (-7,8 Prozent) auf 9740 Menschen ab, berichten die Statistiker. Sie liegt seit Jahresbeginn erstmals wieder unter der 10 000er-Marke. Es ist der niedrigste Stand in einem April seit 28 Jahren.

Seit dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 297 (-3,0 Prozent) Personen. Im April fanden 1701 arbeitslose Frauen und Männer einen neuen Arbeitsplatz, 7,2 Prozent weniger (-131) als 2018. Es verloren 1225 Menschen ihre Beschäftigung, lediglich zwei mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitsaufnahmen überstiegen die Zahl der Entlassungen um 476 Personen. Im April ging die Arbeitslosenquote im Bezirk um 0,2 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent zurück. Vor zwölf Monaten betrug die Arbeitslosenquote 2,9 Prozent.

Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst folgende Gebietskörperschaften: Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels. In der Stadt Bamberg ist der Arbeitsmarkt von den saisonalen Einflüssen weniger betroffen als in den Landkreisen. Das ist für Städte generell typisch. Die Arbeitslosigkeit reduzierte sich im April um 35 Personen (-2,3 Prozent) auf 1503 Menschen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Arbeitslosenzahl um 143 Personen (-8,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt wie im März bei 3,7 Prozent. Im Vorjahr betrug sie 4,1 Prozent. Die Arbeitgeber aus der Stadt Bamberg meldeten im April 279 sozialversicherungspflichtige Jobangebote beim Arbeitgeberservice, 13,4 Prozent weniger als in 2018. Im Stellenpool befinden sich derzeit 1563 Vakanzen, 14 oder 0,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Im Landkreis Bamberg wächst mit dem Start in den Frühling im Gegensatz zur Stadt die Zahl der Beschäftigten rasch. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich entsprechend im April um 188 Personen (-9,5 Prozent). Ende des Monats waren 1795 Männer und Frauen beschäftigungslos. Die Arbeitslosigkeit liegt geringfügig (+15 Personen bzw. +0,8 Prozent) über dem Vorjahresniveau. Die Arbeitslosenquote ist mit 2,0 Prozent weiterhin die niedrigste des Agenturbezirks Bamberg-Coburg und liegt auf dem Vorjahreslevel. Die Arbeitslosenquote stieg im Landkreis seit 52 Monaten nicht mehr über die Drei-Prozent-Marke, ab welcher Vollbeschäftigung gilt. Im April meldeten die Betriebe aus dem Bamberger Land 254 sozialversicherungspflichtige Stellen dem Arbeitgeberservice, lediglich zwei weniger als im letzten Jahr. Im Pool gibt es aktuell 1458 Beschäftigungsofferten, 91 mehr als im April 2018. red