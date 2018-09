Aufs Rad für das Klima

Ein Bündnis aus Kirche und Umweltinitiativen lädt am Samstag, 22. September, zum Pilgern für das Klima. Während der Radtour über 30 Kilometer erwarten die Teilnehmer geistliche Impulse und viele Einblicke rund um das Thema Klimaschutz. Mit der Aktion wollen sich die Veranstalter symbolisch am "Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit" beteiligen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Weitere Infos: www.johanneskirche-coburg.de. red