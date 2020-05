Aufruf zur Aktion "Lauf für deinen Verein"

Die Leichtathletikabteilung des TSV 1860 Staffelstein möchte alle Mitglieder und Interessenten zum "Lauf für deinen Verein" einladen. Die Initiatoren, Christina Gründel und Sandra Nossek, beide selbst begeisterte Läuferinnen, vermissen das gemeinsame Lauftraining und die Teilnahme an Wettläufen. Sie überlegten sich, wie es doch irgendwie möglich wäre, einen gemeinsamen Lauf zu machen und gleichzeitig die momentanen Kontaktbeschränkungen zu wahren. Und dabei kam ihnen die Idee zu "Lauf für deinen Verein". Gestartet wird gemeinsam am Montag, 1. Juni, um 10 Uhr. Es wird jedoch keinen gemeinsamen Startpunkt geben, sondern jeder Teilnehmer läuft ab seiner Haustüre und jeder kann seine Laufstrecke selbst auswählen. Kennzeichen der Läufer ist eine Startnummer. Vielleicht begegnet man auch anderen Teilnehmern auf der Laufstrecke.

Wie bei jedem Lauf gibt es auch Preise zu gewinnen. Es wird für die "Gewinner" der einzelnen Kategorien Gutscheine von Gastronomiebetrieben aus Bad Staffelstein und Umland geben. Der Restbetrag wird dem TSV 1860 Staffelstein gespendet. Die Gewinner sollen am 1. Juni ab 20 Uhr auf der Homepage der Leichtathletikabteilung (www.tsv1860staffelstein-leichtathletik.de) veröffentlicht werden. Dazu ist es notwendig, dass alle Teilnehmer am Lauftag bis 18 Uhr ein Bild mit erkennbarer Startnummer, inklusive Namen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer, an sandranossek@web.de schicken. Die Gutscheine können so kontaktlos zugeschickt werden. Die Startnummern gibt es ab dem heutigen Montag für fünf Euro bei der Bäckerei Mayr. red