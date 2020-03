Aufruf zum täglichen Gebet

Die Kirchengemeinden Mangersreuth und Burghaig rufen alle Gläubigen zu einem "Verbundensein im Gebet" auf. Über 700 Gemeinden haben sich inzwischen der ökumenischen Aktion "Wir halten uns fern und sind für einander da - Licht der Hoffnung!" angeschlossen. Täglich um 18 Uhr sollte man hierzu in Mangersreuth und um 19 Uhr in Burghaig und eine Kerze als Licht der Hoffnung ans (offene) Fenster stellen, während in der Kirche von jeweils einer Person die Osterkerze entzündet wird.

Zum Klang der Glocken beten die Teilnehmer für die Gemeinden, die Stadt, das Land und die Welt. Herzliche Einladung ergeht an alle zum Mitbeten zu Hause und zum Kerzenentzünden. "Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns ökumenisch mit der ganzen Welt verbunden und von Gott gehalten", heißt es in einer Pressemitteilung.

In Burghaig ist zudem die Kirche jeweils sonntags von 9.30 bis 11 Uhr geöffnet. Die Osterkerze brennt und es besteht die Möglichkeit zum stillen Gebet und zum Entzünden einer Gebetskerze. Die Türen werden offenstehen, so dass man keine Türgriffe berühren muss. Die Kirche in Mangersreuth ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Abstand und Hygienemaßnahmen sind auch hier zu beachten. red