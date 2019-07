Aufruf zum Stadtfest

In einem Aufruf hat sich Münnerstadts Bürgermeister Helmut Blank (CSU) an die Münnerstädter gewandt. Er lädt alle zum Stadtfest "Musik und Märkte" vom 12. bis 14. Juli ein. "Dieses Fest soll die Stadt im schönsten Licht und in den schönsten Farben zeigen", schreibt er und bittet die Bewohner, die Innenstadt mit Blumen und Fahnen zu schmücken. "Zeigen Sie, dass unsere Innenstadt lebt." Außerdem sollten die Innenstadtbewohner noch einmal schauen, dass ihre Gebäude und die Gehwege oder Plätze davor, ordentlich aussehen. "Ich bitte auch um Verständnis, dass wir verschiedene Plätze und Straßen während dieses Wochenendes sperren müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten."