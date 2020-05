Aufruf: Kinder, malt Euren Corona-Alltag!

Kaum war Birgit Lang im Coburger Puppenmuseum angekommen, musste es corona-bedingt schließen und die neue Mitarbeiterin und ihre Kollegen sahen sich völlig veränderten Bedingungen gegenüber. Am 1. März hatte Birgit Lang ihre Tätigkeit als Elternzeitvertretung von Jana Wieschollek aufgenommen. Gemeinsam mit Christine Spiller leitet sie in den nächsten zwei Jahren das Puppenmuseum und ist für die Museumspädagogik und die Betreuung der Sammlung zuständig.

Knapp zwei Wochen später, am 16. März, mussten bayernweit die Museen schließen, auch das Puppenmuseum. Planungen für klassische Kinderprogramme, wie sie Birgit Lang aus ihrer bisherigen Tätigkeit in der Jugendpflege kannte, mussten erst einmal auf Eis gelegt werden. Stattdessen waren nun digitale Angebote gefragt, die teilweise aus dem eigenen Homeoffice für die Familien zu Hause konzipiert wurden.

So versorgte Birgit Lang die Kinder über die Homepage und die Facebookseite des Puppenmuseums jede Woche mit einem Basteltipp zum Thema "Pappcycling - kreativ mit Papier und Pappe". Dass sie Medien- und Kulturpädagogik studiert hat, kam ihr sehr zugute: In peppigen Videos zu jedem Basteltipp lieferte sie eine anschauliche, digitale Anleitung gleich mit.

Ihr aktuelles Projekt knüpft an ihren zweiten Tätigkeitsbereich, die Sammlung, an und weckt ihre im Masterstudium erworbenen Fähigkeiten als Kulturwissenschaftlerin: Mit großem Elan widmet sich Birgit Lang dem Sammelaufruf zum Thema "Kinderalltag in Corona-Zeiten: Spielen in der Krise". "Wir haben dazu schon tolle Einsendungen bekommen, aber wir brauchen noch mehr, damit unser Corona-Archiv die Sicht der Kinder auf diese außergewöhnliche Zeit gut dokumentieren kann", ruft Birgit Lang zur Beteiligung auf. Selbst gemalte Bilder, Fotos, Berichte oder Basteleien, die zeigen, wie die Kinder und ihre Familien gerade den Corona-Alltag meistern, sind höchst willkommen und können noch bis Freitag, 15. Mai, per E-Mail (puppenmuseum@coburg.de) oder per Post (Coburger Puppenmuseum, Rückertstraße 2-3, 96450 Coburg) an das Museum geschickt werden. Alle Informationen zum Sammelaufruf finden sich auf der Website www.coburg.de/kinderalltag.

Die Ergebnisse wird Birgit Lang im Anschluss in digitaler Form auf der Homepage des Museums präsentieren. "Auch eine kleine Ausstellung soll aus den Einsendungen entstehen, wenn das Coburger Puppenmuseum bald wieder seine Türen öffnen kann", freut sie sich schon auf ihren zweiten Neuanfang im Museum. red