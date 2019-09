Aufruf an alle Künstler

Die "Kunstszene Bayreuth" hat eine lange Tradition. In den vergangenen Jahren war sie in die "Weihnachtsausstellung" im Alten Schloss integriert, was allerdings nicht zur erhofften Belebung des Formats führte. Nun wird sie wieder im Neuen Rathaus stattfinden und dies voraussichtlich alle zwei Jahre. Die Jury des Kunstvereins entscheidet über die Auswahl der Künstler und deren Arbeiten. Bewerben können sich alle Mitglieder sowie künstlerisch tätige Nichtmitglieder aus Bayreuth und Umgebung. Die Ausstellungseröffnung ist am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr in der Ausstellungshalle Neues Rathaus. Die Exposition ist dann vom 3. bis 31. Oktober zu sehen. red