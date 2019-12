Aufrichtige Wünsche auf musikalische Weise

Wie viel mal noch schlafen? Das fragten sich die Kinder der Klasse 1b der Grundschule Grub am Forst am Donnerstag beim weihnachtlichen Sing- und Spieleabend. Den Auftakt für diesen gelungenen Abend in der voll besetzten Turnhalle bildete die Tanz-AG unter der Leitung von Liane Ibel zu dem Lied "All I want for Christmas". Danach folgte die Theater-AG mit dem Stück "Der Dieb in der Kirche", geleitet von Tanja Blasberg.

Anschließend wurde das Programm mit sehr kurzweiligen Beiträgen von allen Klassen der Schule gestaltet. Dabei zeigten die Schüler einer Mitteilung zufolge eine große Bandbreite an Darbietungsmöglichkeiten: Lieder, Sketche, Gedichte vertont mit Orff-Instrumenten, ein Rap sowie die Vertonung eines Weihnachtsliedes mit Boomwhackers. Die Moderation des Abends übernahmen Schüler der Klasse 4a mit ihrer Klassenlehrerin, die den Abend besinnlich mit aufrichtigen Weihnachtswünschen nach mehr Toleranz, Mut, Gelassenheit und Zuversicht für alle ausklingen ließen. red