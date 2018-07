red



Am 1. und 2. Juli fand das jährliche Sommerfest des Kindergartens unter dem Motto "Aufregung im Märchenwald" statt. Zahlreiche Gäste kamen und freuten sich über ein abwechslungsreiches Programm. Bereits am Sonntagvormittag gestalteten die blauen Spirken zusammen mit den Erzieherinnen Sabrina Schneider, Carola Wells und Jeannette John einen Gottesdienst, mit dem Thema "Wir feiern ein Fest".Anschließend begann das Fest auf dem Kindergartengelände mit einem Mittagessen und Frühschoppen. Um 14.30 Uhr war es dann soweit. Die Kindergartenkinder hatten ihren großen Auftritt und luden die Zuschauer ein, mit dem Lied von Simsala Grimm "Ich nehm dich bei der Hand", ins Märchenland einzutauchen. Den Beginn machten die Kleinsten im Alter von ein bis drei Jahren. Als Frösche verkleidet, begeisterten sie mit ihrem Froschkönigtanz die Zuschauer. Danach gab es eine große Aufregung im Märchenwald. Die Märchenfiguren, gespielt von den großen Spirken, überlegten, wie sie den Bau einer Straße verhindern könnten, die die Menschen durch ihr Märchenland bauen wollten. Mit einem gemeinsamen Tanz fand die Kinderaufführung ihren Abschluss. Als Dankeschön für den großartigen Auftritt spendierte der Vorstand allen Kindern ein Eis. Die Erzieherinnen hatten sich im Vorfeld viele Gedachten gemacht und passend zum Thema " Märchen " mehrere Stationen für die Kinder vorbereitet. Bei Rapunzelbänder flechten, Märchenquiz, Frau-Holle-Puste-Spiel und Aschenputtelsortieren konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit testen, basteln und malen. Im Kindergarten wurden Märchen mit dem Kamishibai (Erzähltheater) vorgelesen. Die Tombola durfte natürlich auch nicht fehlen, der Dank ging an die Firmen und Personen, die die Preise stifteten. Am Montagabend fand das Fest seinen Ausklang mit dem Makrelenessen.