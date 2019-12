Aufregung bestens gemeistert

Beschauliche Lieder, die von der Geburt Christi erzählen, klassische Werke, Filmmelodien und internationale Folklore - die "Festliche Abendmusik zur Weihnachtszeit", zu der die Musikschule des Schulverbandes Altenkunstadt-Burgkunstadt-Weismain eingeladen hatte, war an Vielfalt nicht zu überbieten. Die bunte Mischung sorgte dafür, dass auch Zuhörer, die nicht auf "O du fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht" stehen, auf ihre Kosten kamen. Charmant moderierte Gerhard Eggloff die Veranstaltung.

Die komplett gefüllte Aula der Altenkunstadter Mittelschule erstrahlte im Kerzenschein und lieferte damit das passende Ambiente. Unter den Besuchern war auch Hans Ehm, der 44 Jahre lang die Musikschule geleitet hat.

So bunt wie das Programm war die Schar der Akteure: Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, beim weihnachtlichen Musikabend waren alle Altersgruppen präsent. Schulleiterin Larissa Eggloff und Ausbilder Stefan Sniehotta hatten die Veranstaltung hervorragend organisiert.

80 Minuten lang präsentierten 32 Musikschüler am Klavier, mit Rhythmusinstrumenten und Gitarren Kostproben ihres Könnens. Das Repertoire reichte von einfachen Liedern bis hin zu künstlerisch anspruchsvollen Werken. Einige der jungen Solisten musizierten zum ersten Mal vor Publikum.

"Ich finde es toll, wie die Lehrer es schaffen, Kinder und Jugendliche zu motivieren. Genauso toll finde ich es, mit welcher Begeisterung die Schüler musizieren", stellte Dritte Bürgermeisterin Allmut Schuhmann anerkennend fest.

Aufmerksam lauschten die Zuhörer den Darbietungen der Interpreten, die durchweg ein beachtliches Können an den Tag legten. Von Lampenfieber war nichts zu spüren.

Kostproben aus den Bond-Filmen

Der weihnachtliche Liederreigen beinhaltete vertraute Weisen wie "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Alle Jahre wieder" und das im 14. Jahrhundert entstandene "In dulci jubilo", aber auch unbekanntere Weihnachtslieder. Auch internationale Songs, die die Geburt Jesu thematisieren, durften im Programm nicht fehlen.

Die Musikschüler begeisterten auch mit Kostproben aus den Soundtracks der James-Bond-Filme, interpretierten meisterhaft Auszüge aus dem Fantasy-Musical "The beauty and the beast" und "entführten" mit Peter Tschaikowskis "Schwanensee" in die Welt des Balletts. Aus der Feder des Coburger Komponisten Wolfgang Fuchs stammte das Stück "November".

Für einen imposanten Farbtupfer sorgten die Kinder, die die musikalische Grundausbildung besuchen: Mit roten Weihnachts-Zipfelmützen auf dem Kopf brachten sie unbekümmert das fröhliche "Wir kleinen Weihnachtsmänner" zu Gehör.

Die begeisterten Zuhörer belohnten die großartigen Darbietungen der Kinder und Jugendlichen am Ende des Abends mit reichlich Beifall.