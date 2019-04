Aufrechterhaltung von Körper und Geist

Am Montag, 29. April, 18 Uhr, startet bei Pro Familia das Frauen-Qigong. Hierbei geht es um die Vorbeugung und Linderung von Frauenleiden, beispielsweise Menstruationsbeschwerden oder Problemen in den Wechseljahren. Angeleitet wird die Gruppe an sechs Abenden durch die Heilpraktikerin Doris Lämmermann. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Rufnummer 0951/133900. red