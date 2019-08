Aufprall mit großem Folgeschaden

Ein Gesamtschaden von etwa 12 000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr entstanden. Ein Senior war mit seinem Pkw in der Berliner Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs fuhr er zu weit rechts und prallte mit der rechten Frontpartie seines Autos gegen das linke Heck eines am Fahrbahnrand parkenden Wagens. Dabei wurde die Ölwanne am Auto des Unfallverursachers beschädigt. Das aus dem Pkw austretende Öl wurde von Mitarbeitern eines Autohauses abgebunden. pol