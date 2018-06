Aufmerksamer Zeuge stellt Unfallflüchtigen

pol



Am Freitagnachmittag fuhr ein aufmerksamer Zeuge auf der Bundesstraße B 85 von Steinbach am Wald in Richtung Ludwigsstadt . Am Straßenrand stellte er eine enorme Beschädigung an der Leitplanke fest. Außerdem war an dieser Stelle die Straße stark verdreckt. Im weiteren Verlauf fuhr vor ihm ein ukrainischer Lastwagen mit verschmutzten Reifen und einer Beschädigung am Gespann, so dass der Zeuge von dessen Unfallbeteiligung ausging. Er informierte die Polizeiinspektion Ludwigsstadt, welche den Lkw aus dem Verkehr zog. Der 55-jährige Lkw-Fahrer wurde zweifelsfrei als der Unfallverursacher festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vor der Weiterfahrt eine entsprechende Sicherheitsleistung erhoben.